اقتراح بإدراج «تل العمارنة» على قائمة «تراث اليونسكو» (صور)

عقد الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب محافظ المنيا، اجتماعا تحضيريا عبر تقنية الفيديو كونفرنس، للبدء في إعداد وتجهيز الملف الخاص بإدراج منطقة آثار تل العمارنة على قائمة التراث العالمي بمنظمة "اليونسكو"، بحضر السفير ماجد مصلح المشرف على إدارة المنظمات الدولية بوزارة السياحة والآثار، وممثلين عن جامعة كامبردج وصندوق العلوم والتكنولوجيا والمجلس الثقافي البريطاني وجمال أبو بكر مدير عام آثار مصر الوسطى والفرعونية والدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمنيا.أكد نائب المحافظ أهمية هذا المشروع الذي يحظى بدعم ومتابعة مستمرة من اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، لما سيمثله من نقلة هامة ونوعية للسياحة في محافظة المنيا، تمهيدا لوضعها على خريطة السياحة العالمية، لافتا إلى أنه سيكون هناك اجتماعات عديدة للانتهاء من إعداد الملف وتقديمه إلى "اليونسكو"، ذلك يأتي بالتزامن مع قرب إنهاء أعمال المتحف "الأتوني" بشرق النيل، مما يساهم في تسليط الضوء عالميا على محافظة المنيا.وتناول الدكتور ثروت الأزهري الميزات النسبية والتنافسية لـ"تل العمارنة" والأهمية الخاصة بهذا الحدث، وأدوار الجهات المشاركة في إعداد الملف، موضحا أن المنطقة تقع على بعد حوالي 60 كم جنوب شرق مدينة المنيا، وهى المنطقة التي اختارها إخناتون وزوجته نفرتيتي لإقامة عاصمة مملكته (أخت آتون) من أجل عبادة الإله الواحد (آتون) الذي رُمز إليه بقرص الشمس تخرج منه أشعة تنتهي بأيد بشرية لتهب الحياة للكون.وأعطى إخناتون حرية كاملة للفنان للتعبير عن نفسه وما يحيط به مكونًا بذلك أول مدرسة للفن الواقعي المعروفة عالميًا بفن العمارنة وأهم آثارها (بقايا القصر الشمالي ومعبد آتون الكبير – مقبرة حويا – مقبرة مري رع الثاني – مقبرة أحموزا – مقبرة مري رع – مقبرة بنتو – مقبرة بانحسى ) وهى مقابر للأمراء والوزراء.