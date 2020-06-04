استدعاء مجري التحريات في قضية تصنيع الكمامات المغشوشة بعين شمس

أمرت نيابة عين شمس الجزئية، تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام الأول، باستدعاء مجري التحريات حول اتهام 4 أشخاص بتصنيع الكمامات الطبية باستخدام خامات مجهولة المصدر وبحوزتهم 59500 كمامة مُعدة للبيع وكمية من أدوات والمواد المستخدمة فى التصنيع.وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تلفى إخطارا من المقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس مفادة ورود معلومات لوحدة المباحث بقيام مجموعة من الأشخاص بإدارة شقق سكنية كائنة بدائرة القسم، كورش لتصنيع الكمامات الطبية بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة باستخدام خامات مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط شخصين مقيمين بالقاهرة حال استقلالهما سيارة ملاكى "ملك المتهم الأول" وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على جوال بلاستيك بداخله كمية من القماش الخاص بتصنيع الكمامات الطبية، ومبلغ مالى 84600 جنيه.بمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترفا بإدارتهما شقتين بالعقار المُشار إليه كورشة لتصنيع الكمامات الطبية بالاشتراك مع سيدتين بدون تصريح من الجهات المختصة بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأقرا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة.تم بارشادهما ضبط السيدتين حال تواجدهما داخل الشقتين المشار إليهما وبتفتيشهما عُثر على 59500 كمامة طبية معدة للبيع - 21 ألف كمامة طبية تحت التصنيع - ماكينة خياطة - 5 لفافات دعائم بلاستيكية – أدوات ومواد تستخدم فى التصنيع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.