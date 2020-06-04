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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 9 مدنيين فى انفجار لغم بأفغانستان

الخميس 04/يونيو/2020 - 03:36 ص
انفجار لغم بأفغانستان
انفجار لغم بأفغانستان
وكالات
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قُتل 9 مدنيين، بينهم نساء وأطفال، وأصيب خمسة آخرون بجروح، في انفجار لغم أثناء مرور حافلة ركاب صغيرة كانت تقلّهم في إقليم قندهار في جنوب أفغانستان صباح الأربعاء، كما أعلن مسؤولون.

وقال جمال نصير باركزاي المتحدّث باسم شرطة الإقليم إنّه "صباح اليوم الخميس انفجر لغم زرعه عناصر طالبان على قارعة الطريق في مقاطعة أرغيستان أثناء مرور حافلة ركاب صغيرة مكتظّة بمدنيين. لقد قتل تسعة منهم وأصيب خمسة آخرون بجروح".

وأكّد هذه الحصيلة باهر أحمد أحمد، المتحدّث باسم حاكم الإقليم، مشيرًا إلى أنّ "الكثير من القتلى هم نساء وأطفال".

وحتّى الساعة لم تتبنّ أيّ جهة هذا التفجير الذي يأتي غداة تفجير استهدف مسجدًا في الحي الدبلوماسي في كابول خلال صلاة العشاء، ما اسفر عن مقتل أحد المصلّين وإمام المسجد، وفق ما أفادت وزارة الداخلية الافغانية.

ومساء الإثنين، قتل 7 مدنيين بانفجار لغم زرع على قارعة طريق في شمال البلاد، في هجوم اتّهم مسؤولون حركة طالبان بالوقوف خلفه.

وعلى الرغم من هذه الهجمات إلّا أنّ وتيرة العنف في البلاد تراجعت منذ 24 مايو، حين أعلن متمرّدو طالبان وقفًا لإطلاق النار لثلاثة أيام لمناسبة عيد الفطر.

غير أنّ المتمرّدين لم يمدّدوا الهدنة على الرّغم من المطالبات المتكرّرة من الحكومة الافغانية واستأنفوا هجماتهم على قواتها الأمنية.

ووقّعت الولايات المتّحدة في 29 فبراير في الدوحة اتفاقًا مع حركة طالبان ينصّ على البدء فورًا بمفاوضات سلام مباشرة غير مسبوقة بين كابول والمتمرّدين، إضافة إلى انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول منتصف 2021.

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