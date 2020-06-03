نشأت الديهي: النائبة التونسية عبير موسى ست بـ 100 راجل

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بجرأة النائبة التونسية عبير موسى، في تصديها لرئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي في جلسة المساءلة اليوم بالبرلمان التونسي.وقال الديهي، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء: "ست بـ 100 راجل، وجهت لكمة سياسية لرئيس البرلمان التونسي، وضربات قاسية للإخوان في البرلمان التونسي".ولفت الديهي، إلى أن ما يحدث في برلمان تونس اليوم هو نفس ما حدث في عام 2012 بالبرلمان المصري، وقال للتونسيين: "اتعلموا الدرس من مصر".وأكد أن مشروع حزب النهضة الإخواني في البرلمان التونسي هو نفس مشروع الإخوان في برلمان 2012.وأردف الديهي: "ما يحدث الآن في البرلمان التونسي هي حرب حقيقة ضد الإرهاب، وصعوبتها أنها ضد رئيس البرلمان نفسه راشد الغنوشي".كانت النائبة عبير موسى، رئيسة كتلة الدستورى الحر التونسى، قالت خلال جلسة اليوم إن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يتعمد تنفيذ الأجندة الإخوانية، لافتة إلى أن العديد من النواب تعهدوا بالإمضاء على عريضة سحب الثقة منه، وأوضحت أن النواب أصبحوا مقتنعين بضرورة سحب الثقة من الغنوشي، وبأن بقاءه على رأس السلطة التشريعية خطر على البرلمان وعلى المصلحة العليا للبلاد وعلى الأمن القومي التونسي.وأشارت إلى أن مطلب تنحية الغنوشي لم يعد مطلب الحزب الدستوري الحر فحسب بل أصبح مطلبا شعبيا، وأن أكثر من 150 ألف مواطن وقعوا على الآن على عريضة سحب الثقة.