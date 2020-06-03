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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أسامة كمال: قطاع البترول شهد تطورًا كبيرًا في عهد السيسي

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 07:47 م
أسامة كمال
أسامة كمال
أحلام عبدالرحمن
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قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، رئيس لجنة الطاقة بحزب مستقبل وطن، إن قطاع البترول شهد تطورا كبيرا وإنجازات كبيرة للغاية على مدار الـ6 سنوات الماضية، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ليصبح هو القطاع الرابح.

وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد": "في الفترة من 2011 وحتى 2015 حدثت فيها فجوة بين الإنتاج والاستهلاك في البترول، وكانت تشهد حالة من الهرج والمرج، ولم تكن هناك استكشافات جديدة بسبب عدم التزام الشركاء الأجانب".

وأضاف: "الأوضاع السياسية في الفترة 2011 كانت غير مستقرة وبالتالي التعامل توقف بالنسبة للبترول، فضلًا عن أن النظام في هذا الوقت لم يكن عليه الرضا عالميًا، ولم تكن هناك ثقة بسبب هذا النظام الذي كان يحكم مصر وقتها، وتقريبًا كانت أسوأ فترة تمر علينا بالنسبة للبترول".

واستكمل كمال: "بعد 30 يونيو الأوضاع بدأت تتحسن كثيرًا، والشركاء الأجانب التزموا بما عليهم، وتوافق كبير فيما بيننا وبينهم، فضلًا عن أن عمليات التهريب عبر الأنفاق تم القضاء عليها، وخلافه من هذه الأمور، مع تكثيف عمليات البحث بين مصر والشركاء الأجانب، بدأنا نرى تحسنا كبيرا للغاية".

وتابع: "كان هناك التزام من جانب الحكومة، ولذلك الشركاء الأجانب كانوا يطورون من أدائهم بشكل مستمر، ومع عودة الهدوء والاستقرار في الشارع أصبح الوضع مطمئنا تمامًا بعد تولي الرئيس السيسي، فبالتالي خلال الـ6 سنوات حدث تغير ملحوظ وكان فيها البترول الحصان الرابح".

وواصل أسامة كمال: "بذلنا مجهودا كبيرا في مجال الطاقة والبترول، وصرفنا مبالغ تخطت 30 مليار دولار، لتطوير شبكات الغاز والمنتجات البترولية، لاستكمال المشروعات التي توقف بعضها، وكل هذه الأمور مع عودتها ووضعها على الطريق الصحيح، أصبح الوضع أفضل جدًا، فضلًا عن أن الكهرباء لم تنقطع من الأساس".

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