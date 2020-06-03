«الأرثوذكسية» تحتفل بتذكار رحيل البابا يوأنس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بتذكار رحيل القديس البابا يوأنس البطريرك الثلاثين، بالكرازة المرقسية.وترهب البابا يوأنس منذ حداثته واجهد نفسه بكل أنواع الجهاد وأقام في مكان منفرد، فذاع صيته لعلمه وتقواه فاختير للبطريركية في سنة 221 ش، فكتب ميامر وعظات كثيرة وكانت الكنيسة في أيامه في هدوء وسلام.وكان يجلس على كرسي إنطاكية في ذلك الحين القديس ساويرس الذي كتب إلى الأنبا يؤنس رسالة في الاتحاد قال فيها "إن المسيح إلهنا من بعد الاتحاد طبيعة واحدة ومشيئة واحدة من غير افتراق، وأنه يؤمن بايمان الأب كيرلس والأب ديسقورس" ولما تلقى الأنبا يوأنس هذه الرسالة فرح بها هو والأساقفة ثم أرسل له جوابها برسالة مملوءة من نعمة الإيمان ولما قرأها الأنبا ساويرس قبلها أحسن قبول وأذاعها في أنحاء كرسي إنطاكية وظل هذا البابا مهتمًا برعيته وحارسا لها مدة عشر سنوات واحد عشر شهرا وثلاثة وعشرين يوما، ثم رحل بسلام.