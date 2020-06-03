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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«شعبة الأدوية»: نشر الأطباء بروتوكولات العلاج في الإعلام خيانة للمهنة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 06:15 م
الأدوية
الأدوية
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور محمد أشرف سكرتير شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن نقص بعض الأدوية المذكورة في بروتوكولات العلاج من فيروس كورونا التابعة لوزاة الصحة، جاء بسبب قيام بعض الأطباء بنشرها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الناس لشرائها واستخدامها للوقاية.

وحذر سكرتير شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، من تناول بروتوكول العلاج كوقاية لأنه يضر بصحتهم ويضعف المناعة.

وأردف: أن الأطباء الذين يعلنون عن بروتوكولات العلاج، في برامج إعلامية وينشرونها للناس لا يصح ويعتبر خيانة لأمانة الطب.

ولفت إلى أن بروتوكولات العلاج المتداولة على "فيسبوك"، سببت نقص أدوية الزنك، مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية نصحت برفع المناعة من خلال التغذية السليمة وليس من خلال الأدوية إلا بعض الفيتامينات وتكون بإشراف طبيب.

وتابع: "رفع المناعة يكون باتباع نظم تغذية سليمة، وبعض الحالات يتم إضافة بعض العناصر للمساعدة بأمر طبيب وليس من تلقاء نفسك، لأن تناول الأدوية بالنسبة لشخص سليم يؤدي لمشاكل صحية".

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