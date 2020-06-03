الموافقة على موازنة «القومي للبحوث»

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الاعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على موازنة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية للعام المالي 2020-2021، والتي تقدر بنحو 51 مليونا و343 ألف جنيه، مقابل 47 مليونا و464 ألف جنيه العام الجارى 2019 /2020 وذلك بزيادة قدرها 3 ملايين و879 ألف جنيه.وقدرت مخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بالعام المالي الجديد بنحو 36 مليونا و700 ألف جنيه، مقابل 33 مليونا و806 ألف جنيه العام الجارى 2019-2020، أما الباب الثاني ( شراء السلع والخدمات) فقدر خلال العام الجديد بنحو 3 ملاييين و308 آلاف جنيه مقابل 2 مليون و338 ألف جنيه العام الجارى.فيما بلغت المخصصات الموجهة للباب السادس حيث شراء الأصول غير المالية-(الاستثمارات)-خلال العام المالي الجديد 2020-2021 بنحو 10 ملايين و100 وهو ذات المبلغ المدرج العام المالي الجارى.جاء ذلك بعد تأكيد أعضاء لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، علي أهمية دور المركز القومي للبحوث الاجتماعية في إجراء الأبحاث الهامة لاسيما في ظل جائحة كورونا، وسط مطالبات من رئيس اللجنة الدكتور عبدالهادي القصبي، بضرورة إعداد دراسة وبحث واف حول ما بعد أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.