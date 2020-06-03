الموافقة على موازنة «القومي للبحوث»
الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:57 م
كريمة أبو زيد - السيد السعدنيطباعة
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الاعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على موازنة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية للعام المالي 2020-2021، والتي تقدر بنحو 51 مليونا و343 ألف جنيه، مقابل 47 مليونا و464 ألف جنيه العام الجارى 2019 /2020 وذلك بزيادة قدرها 3 ملايين و879 ألف جنيه.
وقدرت مخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بالعام المالي الجديد بنحو 36 مليونا و700 ألف جنيه، مقابل 33 مليونا و806 ألف جنيه العام الجارى 2019-2020، أما الباب الثاني ( شراء السلع والخدمات) فقدر خلال العام الجديد بنحو 3 ملاييين و308 آلاف جنيه مقابل 2 مليون و338 ألف جنيه العام الجارى.
فيما بلغت المخصصات الموجهة للباب السادس حيث شراء الأصول غير المالية-(الاستثمارات)-خلال العام المالي الجديد 2020-2021 بنحو 10 ملايين و100 وهو ذات المبلغ المدرج العام المالي الجارى.
جاء ذلك بعد تأكيد أعضاء لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، علي أهمية دور المركز القومي للبحوث الاجتماعية في إجراء الأبحاث الهامة لاسيما في ظل جائحة كورونا، وسط مطالبات من رئيس اللجنة الدكتور عبدالهادي القصبي، بضرورة إعداد دراسة وبحث واف حول ما بعد أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقدرت مخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بالعام المالي الجديد بنحو 36 مليونا و700 ألف جنيه، مقابل 33 مليونا و806 ألف جنيه العام الجارى 2019-2020، أما الباب الثاني ( شراء السلع والخدمات) فقدر خلال العام الجديد بنحو 3 ملاييين و308 آلاف جنيه مقابل 2 مليون و338 ألف جنيه العام الجارى.
فيما بلغت المخصصات الموجهة للباب السادس حيث شراء الأصول غير المالية-(الاستثمارات)-خلال العام المالي الجديد 2020-2021 بنحو 10 ملايين و100 وهو ذات المبلغ المدرج العام المالي الجارى.
جاء ذلك بعد تأكيد أعضاء لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، علي أهمية دور المركز القومي للبحوث الاجتماعية في إجراء الأبحاث الهامة لاسيما في ظل جائحة كورونا، وسط مطالبات من رئيس اللجنة الدكتور عبدالهادي القصبي، بضرورة إعداد دراسة وبحث واف حول ما بعد أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.