الصحة الإيرانية تعلن البدء فى إنتاج لقاح مضاد لكورونا

قال علي رضا رئيسي، مساعد وزير الصحة الإيراني، اليوم الأربعاء، إن الشركات الإيرانية بدأت بعملية إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد " كوفيد- 19".وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن مساعد وزير الصحة الإيراني، أشار إلى أن هناك العديد من المجموعات في العالم تعمل على إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد " كوفيد- 19"، معلنًا عن بدء هذه العملية في إيران أيضًا.وحول المدة الزمنية التي يستلزمها اللقاح لطرحه في الأسواق، قال: "لا تتعلق هذه المدة الزمنية ببحث إنتاج اللقاح فقط، ولكنها ترتبط أيضًا بعملية تراخيص اللقاحات"، مشيرًا إلى أن الإجراءات المختبرية تستغرق أيضًا وقتًا طويلًا.وأضاف "رئيسي" أن عملية إنتاج اللقاح ستشمل مراحل الاختبار على الحيوانات، والاختبارات البشرية، ومن ثم التأكد من فعالية كل لقاح، وإذا لم تكن هناك أي مشاكل سيتم إنتاجها على نطاق واسع وإتاحتها للعامة.