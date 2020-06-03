وزير بريطاني: جونسون يتولى مسئولية إدارة أزمة كورونا

قال إدوارد أرجار وزير الدولة بوزارة الصحة البريطانية، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون، يتولى الإشراف على إدارة جائحة فيروس كورونا وكان يؤدي دومًا هذا الدور، وذلك بعد تقرير يُشير إلى أن جونسون بدأ يتولى إدارة الأزمة.وقالت صحيفة "تليجراف" إن جونسون يستعيد الاضطلاع بإدارة الأزمة مع إجراء تغيير كبير في داونينج ستريت يقضي بوجود لجنتين تتخذان القرارات المتعلقة بتحرك الحكومة.وقال أرجار لشبكة "سكاي نيوز" ردًّا على سؤاله عن التقرير: "رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة ورئيس الوزراء يدير الحكومة، رئيس الوزراء هو المسئول دومًا".وعندما سُئل عن نظام تتبع المصابين بمرض «كوفيد- 19» الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، قال أرجار: "وصلنا الآن إلى مستوى تعقب الآلاف بنجاح، ليست لدي أرقام محددة لأننا نعمل مع سلطة الإحصاءات بالمملكة المتحدة حتى توافق على العملية للتأكد من أنهم يقبلونها ويعتبرونها محل ثقة".