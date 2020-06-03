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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأربعاء 3 يونيو 2020

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 07:50 ص
جريدة الدستور
سارة ساويرس
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم، الأربعاء 3 يونيو 2020، والتي جاءت على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: تشعر بتباطؤ النمط في هذا اليوم الضاغطة ما يجعلك عدائيًا قليلًا، احذر الخيبة والتأخير والتهور، وعليك التخفيف من العدائية والتصرّف بهدوء.
عاطفيًا: تتاح للشريك فرصة إيجابية، سانده كما ساعدك في الماضي وبهذا تبادله المعروف وتشعره بأنك مهتم بكل ما يعرض عليه.
صحيا: المشي ساعة صباحًا وساعة مساءً مفيد جدا ويعمل على التخلص من الوزن الزائد.

الثور
مهنيًا: يتحدّث هذا اليوم عن شراكة جديدة تولد أو تُفسخ أخرى بسبب خلاف قوي زعزع أركان الثقة في المجال المهني.
عاطفيًا: تواصل مع الشريك لأنّ نجمك سيلمع وسيسطع وسيساهم في تلطيف الأجواء التي كانت محتدمة أخيرًا وكادت تدمر كل ما بينته.
صحيًا: أكثر من شرب المياه بعد ممارسة الرياضة لتعويض النقص وإلا أصيب جسمك بالنشاف.

الجوزاء
مهنيًا: قد تجد أحيانًا أنّ الآخرين يعتمدون عليك كثيرًا، لذا، يستحسن أن تكون على مستوى طموحاتهم وخصوصًا أنك تملك الإمكانات.
عاطفيًا: قد تجد الحب إذا كنت وحيدًا وتنعم بأوقات ممتعة مع الحبيب إذا كنت مرتبطًا، لكن حذار أصحاب النيات المبيتة.
صحيًا: الابتعاد عن المأكولات الغنية بالدهنيات والنشويات يبقي صحتك سليمة، إذا ترافق ذلك مع تمارين رياضية يومية.

السرطان
مهنيًا: يخف الوهج كما المناكفات، وتدور أحاديث سريّة بين الزملاء ابتداءً من اليوم بغية مساعدتك للتخلص من الورطة التي أنت فيها.
عاطفيًا: تميل الجو إلى التردّد والتحفّظ وتختلط عليك الأمور الشخصية كما العائلية وتحتار في أمرك.
صحيًا: انتبه لصحتك وسلامتك ولا تهمل أي عارض أو طارئ صحي ينتابك.

الأسد
مهنيًا: حاذر لأنك تميل إلى المشاكسة والمواجهة وطرح التحديات في كل المجالات حتى مع الزملاء والعاملين معك.
عاطفيًا: الأوضاع العاطفية تبقى جيدة لا بل ممتازة، لقاء عذب جدًا مع شخص ينال إعجابك ويخطف تفكيرك ويشتت أفكارك.
صحيًا: تبدو صاحب إرادة صلبة وتصميم على التخلص من الوزن الزائد، وتكون محط إعجاب الجميع.

العذراء
مهنيًا: يعدك هذا اليوم بالتسهيلات الكبيرة، وتمارس سلطة سواء في محيطك الصغير أو في عملك أوعلى مستوى الشأن العام وتسوي قضايا إدارية.
عاطفيًا: تخطّط على مستوى تطوير علاقتك العاطفية وتحسين أوضاعك باتجاه المزيد من التعبير عن المشاعر والبحث عن الاستقرار.
صحيًا: قد تصاب بنوع من الحساسية نادر لكن العلاج يكون فعالًا إنما يتطلب منك الوقاية.

الميزان
مهنيًا: يوم حافل بالتشويق على الصعيد الشخصي، ويكون الأمر رائعًا، لكن اتخذ الحيطة والحذر وكن واعيًا لكل المستجدات.
عاطفيًا: تلتقى مصادفة الشخص الذي يحرّك مشاعرك وبإمكانه تحقيق أحلامك ورغبتك في الارتباط والاستقرار نهائيًا.
صحيًا: لا تكلّف نفسك العمل أكثر من طاقتك على التحمّل، فالجسم يحتاج إلى الراحة.

العقرب
مهنيًا: مشاريع جديدة بالجملة، لكنّ المطلوب خطوات مدروسة ومؤكدة تعيدك إلى دائرة الضوء مجددًا.
عاطفيًا: يجب اتباع خطوات مختلفة عن السابق تجاه الشريك، والقرار بين يديك لتحديد طموحاتك ومشاريعك المستقبلية معه.
صحيًا: الإهمال المتعمّد للصحة ينعكس سلبًا ويتسبب بمضاعفات خطرة أحيانًا.

القوس
مهنيًا: حالتك النفسية مشوّشة وهي تؤثر سلبًا في عملك، فتشعر بالملل والفشل، وسارع إلى معالجة الأمر قبل فوات الأوان.
عاطفيًا: قد يضغط الشريك في سبيل توضيح الأمور المستقبلية، فكن مستعدًا لذلك وصارحه بكل ما تود قوله له لتكون الأمور واضحة.
صحيًا: تشعر بنوع من القلق يحرمك النوم ويبقيك في حال من التوتر نتيجة الضغوط التي تواجهك.

الجدي
مهنيًا: أخبار سارّة تعيد إليك الأمل في استعادة موقعك الطبيعي في العمل، لكن عليك أن تتخذ قرارات مصيرية حاسمة.
عاطفيا: المجال العاطفي يشغل كل تفكيرك هذا اليوم وتحاول أن تبذل كل جهد لإنجاح العلاقة الجديدة الناشئة على أمل الوصول إلى خاتمة سعيدة.
صحيًا: كثرة الضغوط تعرّض صحتك للخطر، البحث عن الراحة هو الحل الأنسب لذلك.

الدلو
مهنيًا: تكشف الأسرار فما عليك سوى التحقق من صحة المعلومات التي تملكها قبل بدء التنفيذ، واستشارة من هم أكبر منك للوقوف على آرائهم.
عاطفيًا: تشتد حدة النقاش بينك وبين الشريك لتجد مخرجًا من الأوضاع المادية السيئة.
صحيًا: معدتك الحساسة توجب عليك الانتباه إلى نوعية الطعام والتخفيف من تلك التي تسبب لك مشكلات صحية.

الحوت
مهنيًا: تتمتّع بطاقة كبيرة على المثابرة والمتابعة من دون كلل أو ملل، ولن تتردّد في الإبكار إلى عملك إذا وجدت أنّ الأمر يتطلّب ذلك.
عاطفيا: حسّن صورتك ولا تعرّض سمعتك للتراجع، بل كن نشيطًا وأظهر اهتمامًا أكبر بالشريك فهو الوحيد الذي يقف قربك حين تلم بك المصاعب.
صحًيا: ممارسة الرياضة بانتظام مفيدة للصحة، إذا ترافقت مع حمية مدروسة ومنتظمة.

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