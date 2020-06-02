إيبارشية طنطا تطلق برنامج «معا نبني البيت»

أطلقت إيبارشية طنطا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء، برنامج "معا نبني البيت "، والذي يقدمه الأنبا بولا مطران الإيبارشية.وناقش نيافته في الحلقة الأولى موضوع "مفهوم الزواج في المسيحية"، وتذاع الحلقات كل ثلاثاء أسبوعيًا.وتستمر الكنائس القبطية الأرثوذكسية، في إطلاق فعاليات الاجتماعات والأنشطة الروحية أونلاين، وتنظم كل إيبارشية كافة خدماتها عبر الإنترنت، بما فيها إقامة فصول التربية الكنسية بجميع مراحلها العمرية، ومشاركة الشباب بعضهم البعض في إقامة اجتماعات الصلاة والتسبحة.وتحتفل حاليًا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالخماسين المقدسة والتي تستمر حتى عيد العنصرة؛ والذي يحل في يونيو المقبل، ويسمى كل أحد من آحاد الخماسين المقدسة باسم مختلف.