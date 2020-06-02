ترامب: ما حققته للسود لم يقدمه أي رئيس أمريكي

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، أن إدارته قدمت لمجتمع السود بالولايات المتحدة أكثر مما قدمه أي رئيس آخر منذ الرئيس السابق إبراهام لينكولن.وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، إنه من بين القوانين والإصلاحات التي تم إنجازها في عهد إدارته واستفاد منها السود، قانون إصلاح العدالة الجنائية وتحقيق أدنى معدل للبطالة والفقر، وكذلك انخفاض معدلات الجريمة لأدني مستوى في تاريخ الولايات المتحدة.وقال الرئيس دونالد ترامب، في وقت سابق، إن المشاركين في الاحتجاجات القائمة حاليا بسبب مقتل جورج فلويد على يد قوات الشرطة هم "رعاع وفشلة"، مطالبا باستدعاء الحرس الوطني، معتبرا أن المحتجين مزقوا المدينة لأجزاء.يذكر أن وزير العدل الأمريكي، وليام بار، أعلن في وقت سابق اليوم، عن وصول مزيد من التعزيزات العسكرية إلى العاصمة واشنطن هذه الليلة، لمواجهة التظاهرات المستمرة منذ أيام احتجاجا على مقتل جورج فلويد على يد أفراد الشرطة في حادث وصف بالعنصري.من جانبها رفعت وزارة الدفاع الأمريكية حالة التأهب في منشآتها بالعاصمة واشنطن تحسبا لأعمال الشغب المصاحبة للاحتجاجات على مقتل جورج فلويد.