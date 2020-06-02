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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حاكم فرجينيا وعمدة واشنطن يرفضان طلب ترامب بنزول الجيش للشارع

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:05 م
رالف نورثام،
رالف نورثام،
محمد عمر
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أعلن حاكم ولاية فرجينيا رالف نورثام، الثلاثاء، رفضه طلب وزير الدفاع مارك إسبر، بإرسال ما بين 3000 إلى 5000 من عناصر الحرس الوطني بالولاية إلى واشنطن.

وأوضح مكتب حاكم الولاية أن تصريحات تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن حكام الولايات أن معظمهم ضعفاء ويحتاجون للسيطرة على الشوارع، عززت مخاوفهم بشأن كيفية استخدام الحرس الوطني، وذلك وفق "سكاي نيوز".

من جانبها أكدت عمدة واشنطن، موريل بوزر، يوم أنه من غير المناسب قيام الجيش بعمل الشرطة في شوارع الولايات المتحدة.

وأضافت "لا نعتقد أنه يجب استخدام الخدمة العسكرية الفعلية في الشوارع الأمريكية ضد الأميركيين، إنه استخدام غير مناسب لجيشنا.. لدينا شرطة في واشنطن العاصمة، لدينا شرطة اتحادية في العاصمة، للتركيز على الممتلكات الاتحادية".

يذكر أن وزير العدل الأميركي وليام بار، أعلن في وقت سابق اليوم، عن وصول مزيد من التعزيزات العسكرية إلى العاصمة واشنطن هذه الليلة، لمواجهة التظاهرات المستمرة منذ أيام احتجاجا على مقتل جورج فلويد على يد أفراد الشرطة في حادث وصف بالعنصري.

من جانبها رفعت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" حالة التأهب في منشآتها بالعاصمة واشنطن تحسبا لأعمال الشغب المصاحبة للاحتجاجات على مقتل جورج فلويد.

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