برلماني يطالب بتوضيح أسباب تأخر تشغيل مستشفى بني سويف للعزل

وجه علي بدر عضو مجلس النواب، سؤالًا عاجلًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة والسكان عملًا بحكم المادة (129) من الدستور والمادة (189) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن عدم تشغيل مستشفى بني سويف التخصصي للعزل الصحى حتى تاريخه، ومن هو المتسبب في تأخير هذا القرار بالرغم من صدوره.وقال النائب علي بدر في بيان له اليوم، إنه رغم توفير جميع الإمكانيات والمستلزمات الطبية بالمستشفى لخدمة جميع أبناء المحافظة، لم يتم تنفيذ قرار البدء في تشغيل مستشفى بني سويف التخصصي للعزل حتى تاريخه بالرغم من المعاناة الشديدة للمواطنين وحاجتهم الماسة لإمكانياتها لمواجهة فيروس كورونا، ومن هو المتسبب في تأخير وعرقلة هذا القرار بالرغم من صدوره.