أحمد موسى: احتياطي النقد الأجنبي يكفي مصر عامين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر لديها قوة مالية استطاعت ضخ 500 مليار جنيه كسيولة في الأسواق لمواجهة أي أزمات جراء الحظر الجزئي بسبب جائحة كورونا.وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لدينا احتياطي نقد أجنبي يكفي مصر عامين إذا استمرت أزمة كورونا".وأردف: "جميع السلع متوفرة، لا توجد لدينا أزمة في أي سلعة، ولا في غاز، ولا في مواد غذائية".وتابع: "دول كثيرة لديها أزمة في السلع، لكن مصر ليست لديها هذه المشكلة، ولن تكون موجودة، لأننا داخلين على الانفتاح وعودة الحركة طبيعية".وتستمر إجراءات الحظر الجزئي، حتى الآن، والدعوات للبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة، في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.وتم تسجيل 1399 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و46 حالة وفاة، وخروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، أمس الإثنين، ليصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.