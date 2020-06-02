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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

فلسطين: 112 وفاة و1793 إصابة بكورونا بصفوف جالياتنا في العالم

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:13 م
فلسطين كورونا
فلسطين كورونا
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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تسجيل 112 حالة وفاة بفيروس "كورونا، في صفوف أبناء الجاليات الفلسطينية حول العالم، منهما حالتان جديدتان، إحداهما في مصر، والثانية في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك بإصابة 1793، منها 13 حالة جديدة في الكويت، وواحدة في موريتانيا.

كما أوضحت الخارجية في تقريرها لها أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا "اليوم الإثنين بتسجيل 946 حالة تعافٍ في صفوف جالياتنا حول العالم، منها حالتان جديدتان في إيطاليا وواحدة في الولايات المتحدة.

وبينت الخارجية أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية أفاد بتسجيل حالة وفاة جديدة في ولاية شيكاغو للمواطنة أميرة عتيق في الخمسينات من العمر ليرتفع عدد الوفيات إلى 54 حالة في أميركا ويبقى عدد الإصابات 790، وحالات التعافي 307.2

وفي ظل ما يحدث من تداعيات في الولايات المتحدة الأمريكية، يتابع فريق العمل المختص، وفق التقرير، أوضاع أبناء الجالية الفلسطينية للاطمئنان على سلامتهم في مختلف الولايات.

وأعلن مركز خدمات الجالية الفلسطينية في ولاية شيكاغو العثور على 6 من الشباب المفقودين من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية، وتم إسعاف 4 منهم في المستشفى وحجز 2 في مركز الشرطة والإفراج عنهم لاحقا.

ووفق تقرير للمركز تم رصد حالات التعدي على أملاك أبناء الجالية في الولاية وذلك بنهب 36 متجرا ومحطة وقود، وتم عقد اجتماع مع القس جيسي جاكسون للتنسيق معه لحفظ السلم الاجتماعي مع أبناء الجالية وأصحاب الأعمال وجيرانهم من الأفارقة الأميركان.

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