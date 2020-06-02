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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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نوال الزغبي تشعل إنستجرام بإطلالة أنيقة (صورة)

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 04:45 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
رباب الأهواني
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شاركت الفنانة نوال الزغبي، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام" بصورة جديدة لها.

وظهرت نوال الزغبي بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانًا باللون الأسود مكشوفا من منطقة الصدر، ووضعت حزاما عريضا على منطقة الخصر لإبراز قوامها الرشيق.

كما اعتمدت المطربة نوال الزغبي مكياجًا ناعمًا أبرز نعومة بشرتها، فوضعت اللون البني على شفاهها، كما رسمت عينيها بطريقة مميزة.

وتركت نوال الزغبي خصلات شعرها الذهبي منسدلة بطريقة جذابة تخطف الأنظار أعلى الكتف، مع ارتداء بعض الاكسسوارات الانيقة لاستكمال إطلالتها.

يشار إلى أنه في نوفمبر الماضي، هنأت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، ابنتها تيا، بعيد ميلادها، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مغردة: "كل سنة وأنتي طيبة يا كل حاجة ليا"، حيث نشرت صورة جمعتها بابنتها "تيا"، أظهرت الشبه الكبير بينهما

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