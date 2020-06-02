إخلاء سبيل 38 متهمًا بإحياء «ألتراس أهلاوي» بتدابير احترازية

قررت محكمة الجنايات المختصة، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل 38 متهما من مشجعى النادى الأهلى، المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"إحياء رابطة ألتراس أهلاوى"، بتدابير احترازية.يشار إلى أن النيابة وجهت للمتهمين فى القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، كل من "أ.ع"، و"م. ح" تهمة المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.وذكر مصدر قانوني أن المتهمين يواجهون ارتكاب عدة جرائم، أبرزها التخطيط لإحداث أعمال شغب، والدعوة للتجمعات والتظاهر، والدعوة لأفكار متطرفة في الأندية الرياضية، ونشر بيانات تحريضية ضد الدولة.