مطار شرم الشيخ: لم نتلق إخطارات بعودة الرحلات السياحية

صرح مصدر مسئول بمطار شرم الشيخ الدولي، بأن السلطات المختصة لم تتلق حتى الآن أي إخطارات من جانب شركات السياحة أو الطيران العربية أو الأجنبية بإعادة تشغيل رحلاتها الجوية إلى مدينة السلام، عقب إغلاق الموانئ الجوية أمام حركة الطيران منذ منتصف شهر مارس الماضي لمنع انتشار فيروس كورونا القاتل.وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن سلطات مطار شرم الشيخ الدولى بقيادة الطيار خالد عبدالسلام جاهزة ومستعدة لاستقبال كل الرحلات الجوية المباشرة أو العارض "الشارت"، حيث يتم حاليًا اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لجميع منشآت وصالات المطار، وفقًا لتعليمات الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني ونائبه الطيار منتصر مناع.وأشار المصدر إلى أن مطار شرم الشيخ الدولي يشهد حاليًا تواصل عمليات التعقيم والتطهير لكل صالات السفر والوصول بالمطار، بالإضافة إلى تطبيق التباعد الاجتماعي، وذلك وفقًا لإرشادات وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.