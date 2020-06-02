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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مطار شرم الشيخ: لم نتلق إخطارات بعودة الرحلات السياحية

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:04 م
مطار شرم الشيخ
مطار شرم الشيخ
محمود السعدى
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صرح مصدر مسئول بمطار شرم الشيخ الدولي، بأن السلطات المختصة لم تتلق حتى الآن أي إخطارات من جانب شركات السياحة أو الطيران العربية أو الأجنبية بإعادة تشغيل رحلاتها الجوية إلى مدينة السلام، عقب إغلاق الموانئ الجوية أمام حركة الطيران منذ منتصف شهر مارس الماضي لمنع انتشار فيروس كورونا القاتل.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن سلطات مطار شرم الشيخ الدولى بقيادة الطيار خالد عبدالسلام جاهزة ومستعدة لاستقبال كل الرحلات الجوية المباشرة أو العارض "الشارت"، حيث يتم حاليًا اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لجميع منشآت وصالات المطار، وفقًا لتعليمات الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني ونائبه الطيار منتصر مناع.

وأشار المصدر إلى أن مطار شرم الشيخ الدولي يشهد حاليًا تواصل عمليات التعقيم والتطهير لكل صالات السفر والوصول بالمطار، بالإضافة إلى تطبيق التباعد الاجتماعي، وذلك وفقًا لإرشادات وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.

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