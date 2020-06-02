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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التحرى عن أمين عهدة حجب طن مكرونة مجهولة المصدر بالزيتون

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:19 ص
مكرونة
مكرونة
حسام التمساح
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استعجلت نيابة الزيتون الجزئية، تحريات المباحث الجنائية في اتهام أمين عهدة بحجب طن مكرونة مجهولة المصدر عن التداول في الأسواق بالزيتون.

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تلقى إخطارا من العميد محمد رجائي، مدير مباحث تموين القاهرة مفادة ضبط أمين عهدة مخزن جملة تابع للشركة المصرية لتجارة الجملة؛ لحيازته كمية قدرها طن سلع تموينية عبارة عن "مكرونة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

ووجه النائب العام النيابات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ للتصدي للجرائم التي تقع وقت حظر التجوال ومرتكبيها، للوقاية من فيروس كورونا، مشددا على التعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية؛ إعمالًا لنصوص القانون.

ويعاقب القانون على الجرائم التي تقع وقت حظر التجوال بالحبس الذى لا يقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 جريمة حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر.

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