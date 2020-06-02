ترامب: سأصدر أوامر رئاسية لوقف التخريب والدمار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إنه سيتخذ قرار بنشر الجيش في حال تصاعدت الأمور لضبط الأمن والنظام بسرعة.وحسبما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية" صرح "ترامب" بأنه طلب من حكام الولايات نشر الحرس الوطني بالأعداد الكافية لحماية المواطنين.وأكد دونالد ترامب أنه سوف يصدر أوامر رئاسية لوقف التخريب والدمار.وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية موجة من الاحتجاجات الغاضبة فى الشوارع الأمريكية، على خلفية وفاة جورج فلويد، وهو مواطن أمريكي من أصول افريقية على يد شرطي أبيض في مينيابوليس.