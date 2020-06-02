أوكرانيا: إصابات كورونا تتخطى 24 ألف حالة

أعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، أن بلاده سجلت 24 ألفا و12 إصابة بفيروس كورونا المستجد.وقال وزير الصحة، في تصريح أوردته وكالة أنباء "أوكرنفورم"، "أصيب 340 شخصًا بالمرض خلال اليوم الماضي، وخلال فترة الوباء بأكملها أصيب 24 ألفا و12 شخصًا بالمرض، بما في ذلك 1725 طفلًا و4621 عاملًا في مجال الرعاية الصحية".وأضاف الوزير أنه تم تعافي 9690 شخصًا في أوكرانيا مذ بداية الأزمة، فضلا عن تسجيل وفاة 718 شخصًا بسبب فيروس كورونا.وتابع أنه تم الإبلاغ عن أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس التاجي خلال اليوم الماضي، في مدينة كييف (58) حالة ومنطقة ريفني (57) ومنطقة لفيف (31).