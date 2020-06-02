«الصحة» الموريتانية: تسجيل 58 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وقال الدكتور سيدي ولد الزحاف، مدير عام الصحة العمومية الموريتانية، في تصريح بثته الإذاعة الموريتانية مساء اليوم، إن إجمالي الإصابات المؤكدة في بلاده، منذ أول ظهر للفيروس في مارس الماضي، بلغ 588 شخصًا، وتعافى 36 شخصًا، وتوفي 26 شخصًا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.