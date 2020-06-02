السودان تسجل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة السودانية تسجيل ١٤٧ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة ١٢ مصابًا، ٥ منهم في ولاية الخرطوم.وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان لها، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ١١٣ إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في ٨ ولايات، ليصل العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٥١٧٣ حالة، بينها ٢٩٨ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ١٥٢٢ شخصًا.وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في آواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.