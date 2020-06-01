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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محافظ الدقهلية يكشف سر تعافيه سريعًا من فيروس كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:52 م
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار
سناء إسماعيل
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قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن تجربته مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، كانت غريبة وليست قاسية، موضحًا أن الفيروس جديد على مستوى العالم ولا يمتلك أحد علاجا له، ولكنه فور ظهور الأعراض عليه اتبع التعليمات الصحية التي أعلنت عنها وزارة الصحة، بداية من العزل وعمل مسحات للمخالطين وتابع: "الحمد الله لم يصب أحد سوى زوجتي، وأدعو من قلبي لكل مريض كورونا إن ربنا يشفيه".

وأضاف مختار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه أدار أزمة إصابته بكورونا وفق التعليمات الصحية، الأمر الذي جنب مخالطيه العدوى، مناشدًا المواطنين أنه فور ظهور أعراض كورونا عليهم يجب عزل أنفسهم فورًا ويتواصل مع الأطباء والدخول إلى المستشفى إن استدعت الحالة لذلك.

ولفت محافظ الدقهلية إلى أن أول الأعراض التي ظهرت عليه هي فقد حاسة الشم والتذوق، وتابع: "لدرجة أنك لو حطيت عطر لا تشعر به أو تشم راحته وتضطر تحط تاني ولكنك لا تشمه".

وأشار مختار" إلى أن تعافيه السريع من فيروس كورونا يعود إلى اتباعه الإجراءات الطبية السليمة المعلن عنها من قبل وزارة الصحة، واتباع البروتوكول الصحي لها.

وكشف عن أن المحافظة ستشهد ضخ دماء جديدة على مستوى الإدارات في المدن والأحياء خلال الفترة المقبلة.

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