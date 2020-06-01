سحب ٦٢ رخصة سيارة بسبب الكمامات في دمياط

كثفت إدارة مرور دمياط بقيادة العقيد حازم راتب بتكثيف دورياتها من خلال نشر عدد من الكمائن المرورية بمناطق عدة، لمتابعة التزام سائقي سيارات الأجرة والتاكسي والركاب بتنفيذ ذلك القرار.من جانبها، قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنه خلال تلك الحملات المُنفذة على مدار اليوم وأمس الأحد تم سحب رخص عدد ٦٢ سيارة أجرة لمخالفتهم هذا القرار.وأكدت في تصريحات لها أنها خاطبت إدارة المرور لتكثيف الجهود بكافة المناطق بجميع المراكز والمدن ومصادرة أي مركبة توكتوك يخالف قائدها تلك التعليمات.