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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس هيئة قناة السويس عن تأثير «كورونا»: نسبة التراجع 9.6%

الإثنين 01/يونيو/2020 - 09:17 م
أسامة ربيع،
أسامة ربيع،
رباب الأهواني
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن شهر مايو شهد عبور 1601 سفينة مقارنة بـ 1600 سفينة في ذات الفترة من الماام الماضي، ولكن الحمولة انخفضت.

وأضاف "ربيع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الإثنين، أنه تم تسجيل 95 مليون طن حمولة صافية في مايو 2020، وذلك مقارنة بنحو 105 ملايين طن العام الماضي، أي بلغت نسبة التراجع 9.6%، وذلك بسبب تأثير فيروس كورونا على حركة التجارة العالمية.

وأوضح أنهم قدموا حوافز للسفن لاجتذاب عدد أكبر من السفن للعبور عبر القناة، معلقا: "تأثرنا بالوضع، ولكن التراجع طفيف وميخوفش، سيتم تعويضه".

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالات، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي المصابين بكورونا 24985 وعدد الوفيات 959 حالة.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها، وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.

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