محافظ الشرقية يكشف كواليس اجتماعه مع رئيس الوزراء وأهم التوصيات

كشف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء بمجلس المحافظين اليوم، موضحا أن رئيس الوزراء أكد أن المحافظين مفوضين في اتخاذ القرارات المناسبة بقوة وصرامة في المرحلة المقبلة.وأضاف "غراب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الإثنين، أنه وجه بتشكيل لجنة لمتابعة الوضع مع مستشفيات العزل وتوافر المستلزمات بكل محافظة، ورفع تقرير يومي عن الوضع بها، مع التأكيد على ضرورة تخصيص أكثر من رقم تليفون لاستقبال شكاوى المواطنين.وأوضح محافظ الشرقية، أن رئيس الوزراء وجه بمواصلة تطبيق الإجراءات الوقائية، وتوفير الكمامات للمواطنين في مختلف المحافظات، منوها بأنه اعتبارا من الغد سيتم رفع تقارير عن الوضع لرئيس الوزراء.