إصابة الزميل حسين الزناتى عضو مجلس «الصحفيين» بكورونا

أعلن حسين الزناتي، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس تحرير مجلة "علاء الدين"، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مطالبًا الزملاء بالدعاء له.وكتب الزناتي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قدر الله وما شاء فعل.. أظهرت عينة التحليل إصابتي بفيروس كورونا.. أثق أن الله لا يفعل إلا الخير.. وهتعدي إن شاء الله بفضله وكرمه ودعواتكم.. لكم محبتي جميعًا وحفظكم من كل سوء".