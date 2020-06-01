«شباب العمال»: الرئيس يهتم بمشاكل العمالة غير المنتظمة

قال عبدالعزيز سمير نائب رئيس اتحاد شباب عمال مصر، إن إصرار الرئيس عبدالفتاح السيسي ومطالبته للحكومة بضرورة الانتهاء من كافة إجراءات المنحة المقررة بالعمالة غير المنتظمة يؤكد مدى حرصه على إنهاء مشاكلها في الفترة المقبلة، وبعد انتهاء أزمة فيرس كورونا المستجد.وأضاف «عبدالعزيز» في بيان له اليوم، أن إصرار الرئيس السيسي على البدء في معالجة مشاكل تلك الفئة التي تضم 15 مليون عامل في مختلف القطاعات غير مؤمن لهم أي مستقبل، حيث إن عدد المؤمن عليهم لا يتجاوز مليون وربع عامل على أقصى تقدير، وسيتيح لهؤلاء العمال وأسرهم حالة من الاستقرار والاطمئنان على مستقبل أولادهم.وتابع: «نأمل أن يقضي قانون العمل الجديد على كافة مشاكل العمالة غير المنظمة ويشجع الشباب غير القادرين على العمل والانخراط في القطاع الخاص، للدفع بعملية الإنتاجية والعمل على النهوض بالاقتصاد المصري».