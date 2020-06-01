«الفلاحين»: الرئيس حل مشكلة «التسعير» بالقرار رقم 14 لسنة 2015

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن نصف مشاكلهم تنحصر في التسويق والتسعير لمحاصيلهم.وأوضح نقيب الفلاحين في تصريحات لـ«الدستور» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حل هذه المشكلات بإصدار القرار الجمهوري رقم 14 لسنة 2015، الخاص بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية.وأضاف أبوصدام أن الزراعة التعاقدية هي عقد بين المنتج الزراعي والمُشتري، يلتزم بموجبه المُنتِج بتوريد كميات وأصناف معينة للمشتري بجودة متفق عليها بالعقد وسعر معروف مسبقًا بضمان وزارة الزراعة.