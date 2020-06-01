رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تصف تدريبات «الناتو» فى بحر بارنتس بالمستفزة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 03:10 م
الناتو
الناتو
أ ش أ
طباعة
أشار رئيس مديرية العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق سيرجي رودسكوي، إلى أنه لأول مرة منذ نهاية الحرب الباردة، قام الناتو عشية 9 مايو، بإجراء تدريبات في بحر بارنتس على اعترض صواريخ بالستية روسية، مؤكدًا أن هذه التدريبات استفزازية.

وقال رودسكوي في إحاطة إعلامية:" لأول مرة منذ نهاية الحرب الباردة وعشية الاحتفال بالذكرى 75 للنصرعلى ألمانيا النازية، جرت تدريبات في مياه بحر بارنتس لوحدات من السفن القتالية التابعة للقوات البحرية المشتركة لحلف شمال الأطلسي... وأثناء المناورات تم إنجاز مهام تحاكي توجيه ضربات إلى منشآت في روسيا الاتحادية واعتراض صواريخ بالستية روسية".

ووصف المتحدث هذه الأفعال بالاستفزازية، بالرغم أن الجانب الأمريكي قام بإخطار وزارة الدفاع بدخول السفن إلى بحر بارنتس قبل أقل من المدة المطلوبة.

وأعلنت روسيا في السنوات الأخيرة عن نشاط غير مسبوق لحلف الناتو على حدودها الغربية، حيث يقوم الناتو بتوسيع مبادراته ويطلق عليها "كبح جماح العدوان الروسي". وأعربت موسكو مرارًا وتكرارًا عن قلقها إزاء تعزيز قوات الحلف في أوروبا.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قد أعلن في مايو المنصرم، أن العسكريين الروس يقلصون من حجم تدريباتهم في ظل انتشار وباء كورونا المستجد، ولا يعتزمون إجراءها بالقرب من خط التماس مع دول حلف شمال الأطلسي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هروب مصاب بكورونا من مستشفى شربين: عايز أموت في بيتي

وزير التعليم يكشف موعد ظهور نتيجة أولى وثانية ثانوى

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

مستشار الرئيس للصحة يوضح أسباب زيادة إصابات كورونا

الصور

image description

وزير النقل يبدأ جولته بتفقد الكوبري البديل لخزان أسوان (فيديو)

image description

المواطنون ملتزمون بالكمامات في المناطق الريفية

image description

التزام المواطنين بالكمامات يظهر بوضوح فى الشوارع والمواصلات

image description

المواطنون ملتزمون بارتداء الكمامة في المترو (صور)

image description

جنازة الفنان الراحل حسن حسني

الأكثر قراءة

القبض على زوج شقيقة محمد رمضان فى واقعة حفل الزفاف

العسال: «ريمديسيفير» يصل مصر قريبًا لعلاج كورونا

وزير التعليم العالي: نتوقع وصول إصابات كورونا لـ40 ألفًا في 13 يونيو

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

إنفوجراف

image description

7 نصائح للعائدين من الخارج لتجنب الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

«الصحة» توضح أفضل طريقة لتطهير الكمامة القماش

image description

فى اليوم العالمى للامتناع عن التدخين.. أرقام تهمك (إنفوجراف)

image description

كيفية تحميل واستخدام «تطبيق صحة مصر» (انفوجراف)

أيام زمان

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

بسبب "بنت بديعة".. سميرة أحمد تصرخ: "أنا مش أخت الرسول"

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

عمر الشريف يحكي عن العرافة التي تنبأت له بالعالمية

نجم الساعة

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

الصحة

أنجولا تسجل أكثر من 400 إصابة بالإيدز

اليابان تبدأ اختبارات الأجسام المضادة لكورونا على 10 آلاف شخص

«البق» يمنح البشرية أملًا في تطوير لقاح كورونا

دراسة تكشف فائدة القهوة فى معالجة اضطرابات الهضم

منوعات

إعادة فتح مسرح «كولوسيوم» بعد إغلاق دام 3 أشهر في إيطاليا

شاب أسباني يدفع حياته ثمنا لولعه بالأفاعي

دعاء منع الخوف والقلق للتخلص من الهموم والشعور بالفزع

بريطانيا: عودة الرياضة رغم التحذيرات من تخفيف إجراءات الإغلاق

مقالات الرأي
ماجد حبته
أحزاب الإرهابيين وشوارعهم
عمرو خالد
«رب اشرح لى صدرى».. دعاء كل من ضاقت به نفسه
د. منى حلمى
زمن ارتداء الأقنعة.. والكمامات والنوم فى زجاجات المطهرات
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
المزيد

الثقافة

فتح باب التقديم لجائزة الشيخ زايد للكتاب

وزيرة الثقافة تطلق نادي سينما الشباب عبر «يوتيوب»

«العربي» تصدر الترجمة العربية لرواية «عملية البنك الأيرلندي»

«الأعلى للثقافة» يرشح يسري الجندي لجائزة «العويس»