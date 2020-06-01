مسئول بـ « الشورى الإيرانى»: 230 قتيلا خلال تظاهرات نوفمبر

أعلن مجتبى ذو النور، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، اليوم الإثنين، أن 230 شخصًا قُتلوا خلال تظاهرات نوفمبر التي اندلعت إثر رفع الأسعار، وفق ما أفادت وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء.وقال ذو النور "أثناء هذه الأحداث، قُتل 230 شخصًا" مضيفا أن "20 % من بينهم عناصر من القوى الأمنية كانوا يعملون لحفظ النظام والسلام، و7 % قُتلوا في مواجهات مباشرة مع القوى الأمنية"، وفق ما نقلت عنه وكالة "إرنا".