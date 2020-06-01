إلزام موظفى نقابة المحامين بتقديم إقرار الذمة المالية

قرر المحامي رجائي عطية، نقيب المحامين، تكليف إدارة شئون العاملين بإلزام جميع موظفى النقابة العامة للمحامين وكذا موظفى النقابات الفرعية المختلفة بتقديم إقرار بالذمة المالية لكل منهم فى غضون أسبوع من تاريخه.كما ألزم إدارة شئون العاملين بالنقابة العامة للمحامين الانتهاء من تجميع هذه الإقرارات سالفة الإشارة إليها وإعطاء كل موظف الإيصال الدال على استلام هذا الإقرار قبل البدء فى إعداد راتب شهر يونيو المقبل.جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة 2019، وعلى القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ بشأن الكسب غير المشروع المعدل بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٩٧ لسنة ٢٠١٥، وعلى المادة الثانية عشرة من لائحة شئون العاملين بالنقابة العامة للمحامين.