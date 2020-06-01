ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في النمسا إلى 15 ألفًا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية عن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس "كورونا" في البلاد إلى 15 ألفا و596 حالة، من إجمالي عدد الإصابات البالغ 16 ألفا و733 حالة.وذكر بيان لوزارة الصحة، اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات بلغ 668 حالة، فيما يتواجد في المستشفيات 97 حالة، منها 29 حالة في وحدات العناية المركزة.وأشار البيان إلى أنه لم يتم تسجيل المزيد من حالات الإصابة في أحد مراكز التسوق الشهيرة في ولاية النمسا السفلى، لافتا إلى إجراء 1009 اختبارات طبية، ولم يثبت إلا إصابة 21 حالة.وكان المستشار النمساوي، سباستيان كورتس، قد أكد لوسائل إعلام نمساوية، أمس، أن بلاده سوف تفعل كل ما بوسعها خلال الفترة المقبلة من أجل إبقاء أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس منخفضة، إلى جانب بذل كل جهد ممكن للتوصل إلى علاج فعال للمرض.