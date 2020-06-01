إخلاء سبيل مصطفى جمال في اتهامه بنشر أخبار كاذبة

قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل مصطفى جمال، فى اتهامه بالقضية التي تحمل الرقم 480 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بالانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة.ويعد "جمال" آخر المتهمين المحبوسين فى القضية، بعد وفاة المخرج شادي حبشي داخل محبسه؛ متأثرًا بالتسمم بكحول ايثيلي، وفقا لتقرير الطب الشرعي.