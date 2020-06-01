برلمانى: مصر فى عالم ما بعد كورونا سيكون لها شأن كبير

وجه النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تحية لجيش مصر الأبيض من الأطباء والأطقم الطبية وجميع المنتمين للمنظومة الطبية المصرية لنجاحهم الكبير فى إحباط محاولات المتربصين والمتآمرين ضد الدولة المصرية.وقال "السويدي" في بيان له أصدره اليوم إن أبطال جيش مصر الأبيض أفشلوا محاولات جماعة الإخوان الإرهابية فى مواجهتهم الناجحة مع فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن إخلاصهم لمصر وشعبها العظيم جعلهم لا يترددون لحظة في تقديم أرواحهم لإنقاذ المصريين.وأكد أن جميع الجهات المعنية نجحت بمهنية واحترافية فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا فجميع الجهات التنفيذية بالدولة بذلت قصارى جهدها فى مساعدة وعلاج المصابين بالفيروس.وأعرب النائب عن ثقته الكاملة فى قدرة مصر على تخطي أزمة كورونا، مؤكدا أن مصر فى عالم ما بعد كورونا سيكون لها شأن كبير ومكانة مرموقة على مختلف الأصعدة السياسية الإقليمية والعربية والدولية مناشدا جموع الشعب بالالتزام التام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.