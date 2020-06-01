1523 إصابة بكورونا في قطر

سجّلت وزارة الصحة القطرية العامة، اليوم الإثنين، إصابة 1523 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وتكبّدت قطر، السبت الماضي، أكبر حصيلة إصابات بفيروس كورونا، حيث سجلت السبت 2355 حالة جديدة، ليواصل فيروس كورونا انتشاره في الأراضي القطرية، وسجلت يوم الجمعة الماضي 1993 حالة إصابة.ولا تزال قطر في المرتبة الحادية والعشرين عالميًا في مؤشر الخطر لوباء كورونا، وفي المرتبة السابعة على الصعيد الآسيوي، وتأتي في المرتبة الثانية عربيًا خلف السعودية كأكثر البلدان وباءً بفيروس كورونا.