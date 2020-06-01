العسال: استخدام العلاج بالبلازما فى الحالات الشديدة بالتوازى مع «الكلوركين»

أعلنت الدكتورة جيهان العسال، أستاذ طب الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة عين شمس ونائب رئيس اللجنة العلمية المكلفة بوضع بروتوكولات العلاج لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أنه يتم تطبيق بروتوكول علاج المصابين بفيروس كورونا بالبلازما بالتوازى مع استخدام بروتوكول علاج "الكلوركين"، لافتة إلى أنه يتم استخدام البلازما فى الحالات الشديدة المصابة بفيروس كورونا.ومن جانبها أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان، لـ "الدستور" أنه يتم سحب البلازما من المتعافين بعد 14 يوما من التعافى بشكل كامل من المرض، لافتة إلى أن البلازما تعطى الجسم المناعة لمقاومة المرض وتمنع الفيروس من التكاثر.وأضافت أن الأهم من العلاج بالبلازما هو الحصول عليها، حيث يشترط بروتوكول العلاج خصائص معينة للشخص المتبرع إذا انطبقت عليه تلك الخصائص يجب أن يوافق بشكل رسمى على سحب البلازما منه، وفى حال الموافقة يتم إجراء كافة التحاليل التى تضمن أنه سليم ولا يعانى من أى أمراض أخرى.وأوضحت أنه يتم سحب البلازما من المتبرع وحفظها حتى يتم استخدامها للمريض الذى ينطبق عليه اشتراطات نقل البلازما، ويتم فصل البلازما من خلال بنوك الدم بوزارة الصحة والسكان.يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد ناشدت المتعافين من فيروس كورونا بعد مرور 14 يومًا على شفائهم، بالتوجه إلى أقرب مركز خدمات نقل الدم تابع لوزارة الصحة والسكان بالمحافظات، للتبرع بالبلازما للمساهمة في علاج الحالات الحرجة من مرضى فيروس كورونا، وذلك بعد نجاح تجربة حقن بلازما المتعافيين لـ 30 حالة من الحالات المصابة بالفيروس، حيث إن بلازما دم المتعافين تحتوي على أجسام مضادة للفيروس.ووجهت بضرورة إجراء التقييم الإكلينيكي للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد كأولوية قصوى بكافة المستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، واعتماد نتائج الفحص الإكلينيكي، وأشعة الصدر، والتحاليل المعملية، كوسائل لتشخيص الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وبدء تلقي العلاج فورًا طبقًا للبروتوكول العلاجي المتبع حسب الحالة الصحية لكل مصاب، لحين ظهور نتيجة المسحة، وذلك حفاظًا على حياة المواطنين.وأكدت الوزيرة أنه تم التوسع في عدد المستشفيات التي تستقبل مرضى فيروس كورونا وزيادتها إلى 376 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية، مناشدة المواطنين في حال ظهور أعراض فيروس كورونا، التوجه إلى تلك المستشفيات حيث سيتم استقبال المرضى وإجراء الفحوصات اللازمة، والتشخيص طبقًا لتعريف الحالة، مع مراعاة التاريخ المرضي لكل مريض، وذلك لتخفيف العبء على مستشفيات الحميات والصدر والتي تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية لاستقبال مصابي فيروس كورونا، وللتيسير على المواطنين في تلقي الخدمة العلاجية، مشيرة إلى تخصيص 5 آلاف و400 وحدة صحية، و1000 قافلة طبية ثابتة ومتحركة بجميع محافظات الجمهورية لتوزيع حقيبة الأدوية والمستلزمات الوقائية على المخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.