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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مطار مرسى علم يستقبل 12 ألف مصرى من العالقين بالخارج

الإثنين 01/يونيو/2020 - 09:56 ص
مطار مرسى علم
مطار مرسى علم
محمود السعدى
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صرح مصدر مسئول بمطار مرسى علم، بأنه تم استقبال أكثر من 12 ألف راكب مصري من العالقين بالخارج على متن 65 رحلة جوية دولية قادمة من مختلف أنحاء العالم، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، وفقا لإرشادات وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه عقب وصول المصريين العالقين إلى مطار مرسى علم، يتم الكشف عليهم بدقة وعناية من جانب الفرق الطبية بإدارة الحجر الصحى للتأكد من عدم حملهم فيروس كورونا المسجد "كوفيد- 19"، كما يتم تقديم وجبات غذائية ومشروبات مجانا للركاب العالقين، حرصا من إدارة مطار مرسى علم لتخفيف الأعباء عليهم فى ظل الظروف الصعبة التى يعيشونها حاليا.

وأشار إلى أنه تم تسكين أكثر من 12 ألف راكب داخل 11 فندقا سياحيا تم تخصيصها من جانب الدولة المصرية للعزل الطبي بهم، لافتا إلى مغادرة 8 آلاف عائدا مناطق العزل الطبى عقب قضاء فترة الحجر الصحي.

وأوضح أن سلطات مطار مرسى علم تقوم بعمليات تعقيم وتطهير حقائب الركاب العالقين بالخارج فور وصولها مباشرة، واتباع استخدام التباعد الاجتماعي ونقلهم عبر أتوبيسات مجهزة ومكيفة إلى مناطق العزل الطبى.

ويواصل مطار مرسى علم استقبال الرحلات الجوية الاستثنائية القادمة من مختلف دول العالم لنقل آلاف المصريين العالقين بالخارج، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

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