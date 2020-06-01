ارتفاع إصابات كورونا لـ190 ألفا في الهند

أعلنت الهند اليوم الاثنين، تسجيل 8 آلاف و392 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في يوم واحد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 190 ألف حالة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية.وكانت وزارة الصحة الهندية أعلنت، أمس الأحد، تسجيل 8 آلاف و380 إصابة جديدة بفيروس كورونا - خلال الساعات الـ24 الماضية- ما رفع إجمالي عدد المصابين إلى 182 ألفا و143 حالة.وذكرت الوزارة - في بيان - أن عدد الوفيات ارتفع أيضا بمقدار 193 حالة، ووصل إجماليه إلى 4 آلاف و971 حالة.