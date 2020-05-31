سياسي ليبي يكشف عن مبادرة لتشكيل حكومة تدير مرحلة انتقالية

كشف السياسي الليبي، مؤسس المنتدى الليبي الديمقراطي، محمد معين الكيخيا، عن وجود مشاورات غير معلنة تضم مختلف الفرقاء الليبيين وبتنسيق من بعثة الأمم المتحدة لاستئناف الحوار السياسي بين جميع الأطراف وتشكيل حكومة وحدة وطنية تدير مرحلة انتقالية.وقال الكيخيا إن الحل في ليبيا سيكون عن طريق تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم وزراء تكنوقراط تعزز الاستقرار، وبعد ذلك يتم إجراء انتخابات شفافة وعادلة، وفقا لما ذكر موقع "العربية".وأشار مؤسس المنتدى الليبي الديمقراطي إلى وجود تفاهمات دولية ومحلية على تشكيل مرحلة انتقالية تنهي حالة العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية في ليبيا، بخلاف وقف تأثير التصعيد الحالي على منطقة دول البحر المتوسط وتنامي الإرهاب منطقة الساحل الإفريقي.وأوضح أنه لن يسمح لأعضاء هذه الحكومة بالترشح للانتخابات، التي سيتم إجراؤها لكنه شدد على حق جميع المواطنين المشاركة في التصويت بالانتخابات وعدم اقصاء أي طرف سياسي، محذرا من تدويل الصراع في ليبيا وتحوله إلى نزاع على موارد الطاقة، مؤكدا أن التدخلات الخارجية تزيد المشكلة ولن تحل الأزمة.