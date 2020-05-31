عامل سابق بقطر يكشف انتهاكات جسيمة تمارسها الدوحة بحق العمالة الأجنبية

كشف أحد العمال الأجانب السابقين في قطر، عن الانتهاكات التي يتعرض لها رفاقه من العمالة الأجنبية في الدوحة، مطالبا بتدخل دولي لإنهاء هذه المأسأة.وكتب عامل سابق في قطر ويدعى "نوح" مقالا في موقع "Migrant Rights" المعني بحقوق العمالة يصف فيه أوضاعهم البائسة، قائلا إنه كان يعيش في غرفة نوم واحدة لا تزيد مساحتها علي 20 مترا مربعا مع 4 آخرين، و6 خزانات معدنية لا تسعهم الغرفة ما يجعل هناك حالة من التكدس في بين العمال الأمر الذي يعرضهم للأمراض، بخلاف التهوية السيئة حيث إن الغرفة مزودة بجهاز تكييف متهالك، وذلك وفق قناة "العربية".وكشف نوح عن تخصيص 8 مقصورات للاستحمام فقط بدورات المياه مخصصة لخدمة 72 عاملا يتجهون لأعمالهم في نفس الموعد تقريبًا، مشيرا إلى أنه كان يعمل لشركة تابعة لمؤسسة قطر التي عبرت عن رضاها بشأن الأوضاع المزرية التي يعيشها العمال، معتبرة أن هذه ظروف عمل جيدة رغم ادعائها اهتمامها بصحة ورفاهية العمال.وأوضح نوح أن وضعه أفضل حالا من الآخرين المقيمين في المساكن العمالية، التي تغطي المنطقة الصناعية بالكامل، حيث يقيم ما بين 8 - 10 عمال داخل غرف أصغر حجما وفي أحوال صحية سيئة، مؤكدا أن هذه الممارسات هي خرق لحقوق الإنسان وتتجاهل لوائح وقوانين العمل الدولية رغم دراية الحكومة القطرية بها، وذلك من أجل توفير النفقات الذي تحققه الحكومة والمؤسسات والشركات القطرية.وكشف نوح عن تعرض كثيرين لعدم استلامهم أجورهم أو عدم الانتظام في دفع المرتبات وهو أمر ما زال قائما، بينما تغض الحكومة القطرية نظرها عن هذه الانتهاكات.وأكد نوح أنه سبق أن أرسل رسائل عبر البريد الإلكتروني تتضمن شكاوى إلى وزارة العمل، ولوزارة الداخلية القطرية شارحًا جميع المخالفات، ولكن كان يتم تجاهل شكواه وطلب هويته بشكل محدد الأمر الذي كان يرفضه لأنه يمثل خطرا على حياته وعمله.