أشرف زكي: رجاء الجداوي بحالة جيدة.. ووسائل التواصل تؤثر سلبيًا عليها

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، التي أُصيبت بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنها جيدة.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن "نفسيتها" تحتاج دعم الجمهور؛ وأن ما تقرأه وتسمعه عبر وسائل التواصل الاجتماعي يجعل نفسيتها تسوء.وتابع أن الموضوع زاد عن حده في وسائل الإعلام والصحافة بعد جنازة الفنان القدير حسن حسني، معقبًا: "مش هنصور مسلسلات نتشتم، نصور مسلسلات نتشتم، هناك أناس معينة نفسها أوصياء علينا".