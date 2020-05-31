شفاء 26 حالة من كورونا بحميات الغردقة

قال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من فيروس كورونا المستجد بمستشفى حميات الغردقة حتى الآن بلغ 26 حالة من بينهم حالة بمستشفى الغردقة العام.وأضاف "مرعي" فى تصريح اليوم الأحد، أن الفرق الطبية تقوم بتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية والعلاجية حيث يتم متابعة الحالات بشكل دقيق وعمل المسحات المطلوبة للتأكد من شفاء الحالة قبل خروجها، مؤكدا أن الفرق الطبية بالمديرية تواصل العمل بكفاءة عالية.