«الري»: إزالة 274 ألف حالة تعدٍ على نهر النيل (فيديو)

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي لوزارة الري والموارد المائية، إن الحملة القومية لإنقاذ مياه نهر النيل، والتي أطلقت منذ عام 2015، تمكنت من إزالة أكثر من 274 ألف حالة تعدٍ حتى الآن.وأشار "السباعي"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أن البعض اعتقد أنه يمكن أن يستغل فترة الحظر بسبب فيروس كورونا في المخالفة والتعدي، منوها بأنه تمت إزالة نحو 484 حالة تعدٍ خلال شهر رمضان فقط.وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الري والموارد المائية، أن الحملة لا تستهدف فقط تطبيق القانون على المخالفين، وإنما الحفاظ على نهر النيل كونه المصدر الرئيسي للمياه في مصر.وكانت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، أعلنت عن خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى اليوم.