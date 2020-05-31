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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تشييع جنازة شهيد سيناء بالغربية.. والمشيعون: «الشهيد حبيب الله»

الأحد 31/مايو/2020 - 01:04 م
تشييع جنازة شهيد
تشييع جنازة شهيد سيناء
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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اتشحت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بالسواد بعد أن شيعت جنازة الشهيد العقيد محمد إبراهيم الذى استشهد أمس أثر إنفجار عبوة ناسفة بسيناء.

وردد المشيعين الشهيد حبيب الله الشهيد حبيب اللة وعايزين حق الشهيد فى جنازة شعبية مهيبة.

وأكد أحمد عبد المحسن جار الشهيد أنه كان طيب القلب وخدوم إلى أقصى درجة، مشيرًا إلى أنة كان يحب جيرانة ويعطف على المحتاجين دائما علاوة على انة كان بشوش الوجهة يحبة الكبير قبل الصغير
وأضاف الدكتور أحمد عبد الرحمن من أصدقاء الشهيد انة كان دائما يريد الشهادة خاصة فى اخر ايامة مشيرا انة كان يحب اسرتة جدا ويحرص على الكلام معهم كلما أتيحت لة الفرصة بذلك
محافظ الغربية ينعى شهيد الواجب العقيد أركان حرب محمد فضل الله.

ونعى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، شهيد الوطن العقيد أركان حرب محمد إبراهيم فضل الله، والذى استشهد إثر انفجار عبوه ناسفة بالتركمانية، بجبل المغارة بسيناء.

وتقدم محافظ الغربية، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن جميع أهالي محافظة الغربية، بخالص العزاء للشعب المصري، فى وفاة شهيد الواجب، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة البطل الشهيد، سائلا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.
تشييع جنازة شهيد سيناء
تشييع جنازة شهيد سيناء
تشييع جنازة شهيد سيناء
تشييع جنازة شهيد سيناء
تشييع جنازة شهيد سيناء
تشييع جنازة شهيد سيناء

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