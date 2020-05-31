1648 حالة جديدة بكورونا في قطر

سجّلت وزارة الصحة القطرية العامة، اليوم الأحد، 1648 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 4451 حالة.وتكبّدت قطر، أمس السبت، أكبر حصيلة إصابات بفيروس كورونا، حيث سجلت أمس 2355 حالة جديدة، ليواصل فيروس كورونا انتشاره في الأراضي القطرية.وكانت قطر قد سجلت، الجمعة الماضي، 1993 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.ولا تزال قطر في المرتبة الحادية والعشرين عالميًا في مؤشر الخطر لوباء كورونا، وفي المرتبة السابعة على الصعيد الآسيوي، وتأتي في المرتبة الثانية عربيًا خلف السعودية كأكثر البلدان وباءً بفيروس كورونا.