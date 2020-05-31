لميس سلامة: كلمة الإعلامي لو خرجت مش بترجع تاني (فيديو)

قالت الإعلامية لميس سلامة، مقدمة برنامج "صباح البلد"، إن الإعلام يلعب دورا مهما فى تشكيل وعي المجتمع، لافتة إلى أنه على الإعلاميين فى التيلفزيون أو الإذاعة توصيل المعلومات الدقيقة جدًا من مصادرها للحفاظ على المصداقية.وأضافت الإعلامية لميس سلامة، خلال حديثها بالبرنامج المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أنه رغم الظروف التى يمر بها العالم، إلا أن العالم يحاول تخفيف الضغوط النفسية والعبء العام من على المواطن بالأخبار المبشرة.وأوضحت أن الإعلامى عليه دور مهم جدا، منوهة بأن كلمة الإعلامى تخرج منه كالرصاصة، معقبة: "كلمة الإعلامى لو خرجت مش هينفع ترجع تانى"، لذلك فلا بد أن تكون مهمة ومن مصادرها.وأكدت أن هناك من يشعرون بضيق عندما يرون مصر فى تقدم واستقرار وبناء، لذا يجب على الإعلامي التصدي لكل الشائعات من خلال الوسائل المختلفة وتصحيح المعلومات ونقل الصورة كاملة للشعب.